Belçika'da son 24 saatte 9 bin 679 yeni koronavirüs vakası
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Belçika'da son 24 saatte 9 bin 679 yeni koronavirüs vakası

21.10.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:35
Belçika'da son 24 saatte 9 bin 679 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte 9 bin 679 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 9 bin 679 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 240 bin 159'a ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 9 bin 679 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 240 bin 159'a yükseldi. Ülkede 46 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 10 bin 489'a ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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