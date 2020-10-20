Polonya'da son 24 saatte 9 bin 291 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polonya'da son 24 saatte 9 bin 291 yeni koronavirüs vakası

20.10.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:22
Polonya'da son 24 saatte 9 bin 291 yeni koronavirüs vakası

Polonya'da son 24 saatte 9 bin 291 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Polonya'da son 24 saatte 9 bin 291 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 192 bin 539'a ulaştı.

Polonya'da son 24 saatte 9 bin 291 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 192 bin 539'a yükseldi. Ülkede 107 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 3 bin 721'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Akıncı Mustafa Destici
Magazin Sinan Özen Şevval Sam Sinan Akçıl Didem Soydan
Spor Falcao Serdar Aziz Fatih Terim Eddie Newton Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Atama İntihar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polonya'da son 24 saatte 9 bin 291 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 12:29:28. #1.15#
title