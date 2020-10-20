Polonya'da son 24 saatte 9 bin 291 yeni koronavirüs vakası
20.10.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:22
Polonya'da son 24 saatte 9 bin 291 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Polonya'da son 24 saatte 9 bin 291 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 192 bin 539'a ulaştı.
Polonya'da son 24 saatte 9 bin 291 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 192 bin 539'a yükseldi. Ülkede 107 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 3 bin 721'e ulaştığı açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı