Son dakika gündem: Bebek'te 2 tekneyi yakan trafonun patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ'ta Bebek sahilinde 2 teknenin yanmasına yol açan trafonun patlama anının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bebek sahilinde 14 Şubat'ta sabah saatlerinde 2 tekne alev yanmış, itfaiye ekipleri tekneleri söndürmekte güçlük çekmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine yakın bir teknenin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu, ilk tespitlere göre yangının rüzgardan kaynaklı trafo patlamasıyla meydana geldiği ve yanan teknelerin bu trafodan elektrik sağladığı belirlendi.Patlama anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ilk olarak ışık parlamalarının olduğu, daha sonra da patlamanın meydana geldiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı