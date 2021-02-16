Son dakika gündem: Bebek'te 2 tekneyi yakan trafonun patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika gündem: Bebek'te 2 tekneyi yakan trafonun patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

16.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:20
Son dakika gündem: Bebek'te 2 tekneyi yakan trafonun patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika gelişmesine göre BEŞİKTAŞ'ta Bebek sahilinde 2 teknenin yanmasına yol açan trafonun patlama anının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'ta Bebek sahilinde 2 teknenin yanmasına yol açan trafonun patlama anının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

Bebek sahilinde 14 Şubat'ta sabah saatlerinde 2 tekne alev yanmış, itfaiye ekipleri  tekneleri söndürmekte güçlük çekmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine yakın bir teknenin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu, ilk tespitlere göre  yangının rüzgardan kaynaklı trafo patlamasıyla meydana geldiği ve yanan teknelerin bu trafodan elektrik sağladığı belirlendi.Patlama anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ilk olarak ışık parlamalarının olduğu, daha sonra da patlamanın meydana geldiği görülüyor.


Son dakika gündem: Bebek'te 2 tekneyi yakan trafonun patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika gündem: Bebek'te 2 tekneyi yakan trafonun patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika gündem: Bebek'te 2 tekneyi yakan trafonun patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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