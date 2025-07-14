BDDK açıkladı! Kredi kartı borcu taksitlendirilebilir mi? SON DAKİKA Kredi kartı borcu nasıl yapılandırılır?

Kredi kartı ve kredi borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir gelişme gündeme geldi. Özellikle ekonomik dalgalanmaların etkisiyle borçlarını ödemekte zorlanan bireyler, "Kredi ve kredi kartı borçları yapılandırılacak mı?" sorusunu merakla araştırmaya başladı. Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, kredi yapılandırma nedir, nasıl yapılır? Kredi kartı borcu taksitlendirilebilir mi? Kredi kartı borcu nasıl yapılandırılır? İşte, detaylar…

KREDİ YAPILANDIRMA NEDİR?

Ekonomik zorluklar nedeniyle kredi ve kart borçlarını ödemekte güçlük çeken milyonlarca vatandaş için yeni yapılandırma imkânı gündemde. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2025 yılı itibarıyla devreye aldığı düzenleme kapsamında, hem bireysel kredi borçları hem de kredi kartı borçları için vadeli yapılandırma seçenekleri sunuluyor.

Kredi kartı borcu taksitlendirilebilir mi

Kredi yapılandırma; borcunu ödemekte zorlanan vatandaşların, mevcut kredi ya da kart borçlarını daha uzun vadelere yayarak, yeniden ödeme planı oluşturmasına imkân tanıyan finansal bir düzenlemedir. Bu işlem sayesinde aylık taksitler düşerken, ödeme kolaylığı sağlanması hedefleniyor.

Kredi kartı borcu nasıl yapılandırılır

KREDİ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, ilgili bankanın şubesi veya dijital kanalları üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvurular sırasında gelir belgesi ve kimlik bilgileri talep ediliyor. Bankalar, borcun miktarına ve ödeme kapasitesine göre yeni bir taksit planı sunuyor. Onay sürecinin ardından borç, belirlenen vade ve faizle yeniden yapılandırılıyor.

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma

KREDİ KARTI BORCU TAKSİTLENDİRİLEBİLİR Mİ, NE KADAR?

BDDK'nın aldığı yeni karara göre, 2025 itibarıyla kredi kartı borçları en fazla 48 aya kadar yapılandırılabilecek. Ancak bazı bankalar, müşterilerine özel olarak bu süreyi 60 aya kadar çıkarabiliyor. Bu kapsamda, yapılandırılan kart borçları için azami faiz oranı %3,11 olarak uygulanacak.

Dönem borcunun tamamını ya da asgari tutarını ödemekte zorlanan kart kullanıcıları, bu yapılandırma fırsatından yararlanabiliyor. Ancak yapılandırılan borcun en az yarısı ödenene kadar, kredi kartı limitinde artış yapılmıyor.