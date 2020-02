BBP Genel Başkanı Destici'den Van ve İstanbul'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama

05.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:33

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Van'da yaşanan çığ felaketleri ile İstanbul'da yaşanan uçak kazasına ilişkin açıklama yaparak, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketleri ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Destici, "Acımız büyük, kaybımız büyük. Dün önce yolcu minibüsünün çığ altında kalması sonucu 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Devletimiz, kurumlarımız askeriyle, korucusuyla, sağlık çalışanlarıyla, gönüllü sivil vatandaşlarımızla inanılmaz bir yardımlaşma ve dayanışma örneği ortaya koyarak kurtarma çalışmalarına katıldılar. Diğer vatandaşlarımız kurtuldu ama 2 vatandaşımız hala çığın altındaydı. Bugün onları kurtarmak için yapılan çalışmalar sırasında yeni bir çığın daha düşmesi sonucu bu sefer maalesef daha büyük bir kayıp yaşadık. 8'i asker, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri ve 9 da sivil gönüllü kurtarma ekibinden vatandaşımız olmak üzere 33 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlar şehit oldular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Çünkü onlar, çığ altında kalan vatandaşlarımızı çıkarmak için cansiperane çalışırken hayatlarını kaybettiler. Onlar büyük bir insanlık örneği vererek bu dünyadan göçtüler. Onun için onlara milletçe ne kadar şükranda bulunsak azdır. Bir kere daha kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz, necip, büyük Türk milletine başsağlığı diliyorum. Milletçe hepimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim inşallah bu tür doğal afetlerden de milletimizin her bir ferdini, her bir bölgemizi, şehrimizi, ilçemizi, beldemizi, köyümüzü, mahallemizi, sokağımızı, binamızı korusun diyorum" dedi.



"Özellikle son 15 gündür milletçe büyük acılar yaşıyoruz"



Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle son 15 gündür milletçe büyük acılar yaşıyoruz. Önce Elazığ depremi, ardından İdlib'de rejim ordusunun saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz ve nihayetinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu da 38 vatandaşımızı kaybettik. Acımız büyük, üzüntümüz büyük. Rabbim bu millete başka acılar göstermesin."



"Uçaktaki 171 yolcu ve 6 mürettebata ve bütün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan kardeşlerimize, hepimize geçmiş olsun"



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili de açıklamada bulunan Destici, "Bu yayına girerken bir üzücü haber daha aldık. O da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıkarak parçalandığı ve yangın çıktığı bilgisini aldık. Şu anda aldığımız bilgiler, Elhamdülillah bir can kaybının olmadığı noktasında. İnşallah bu bilgiler doğrulanır ve neticesi de böyle olur, bir can kaybı inşallah olmamıştır. Ağır yaralı da olmadığı bilgisine sahibiz" ifadelerini kullandı.



Destici, "Uçaktaki 171 yolcu ve 6 mürettebata ve bütün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan kardeşlerimize, hepimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim bir daha bu tür kazalardan da bizleri uzak etsin diyorum, Milletimizi her türlü kötülükten, her türlü doğal afetin zararından ve her türlü şerden muhafaza etsin inşallah diyorum" dedi. - ANKARA

