Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Adliyeden detaylar -MÜSİAD Batman Şube Başkanı Alaaddin İraz'ın basın açıklamasını okuması Batman'da bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunulduBatman Batman'da MÜSİAD öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ise basın açıklaması yaparak, bazı...

-Adliyeden detaylar

-MÜSİAD Batman Şube Başkanı Alaaddin İraz'ın basın açıklamasını okuması

Batman'da bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Batman

Batman'da MÜSİAD öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ise basın açıklaması yaparak, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepkilerini dile getirdi.

Grup adına açıklama yapan MÜSİAD Batman Şube Başkanı Alaaddin İraz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugüne kadar hiçbir tehdide boyun eğmediğini ve hiçbir zulme karşı sessiz kalmadığını belirtti.

Gece yarısı yapılan açıklamadan milletin büyük rahatsızlık duyduğunu ifade eden İraz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güven ve istikrarı hedef alan vesayet hevesinin beslediği çürümüş zihniyetin Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik kurumlarına, devlet sistemine ve seçilmiş temsilcilerine yönelik hadsizliklerini sözde kaos ortamı tehdidi altında dile getirmeleri hiçbir zeminde kabul edilmeyecektir. Ülkemizin siyaset tarihine yakışmayan ve her biri birer demokratik utanç abidesi olan darbeci zihniyet, artık bu necip milletin ve önceki kuşakların hatıralarında bir utanç olarak gömülü kalacaktır. Kendisini milletin iradesinden üstün gören bu şahısların hak ettikleri cezayı almaları için yargımızı göreve davet ediyor, vesayetçi zihniyet ile yapılan ve halkın iradesine dil uzatan darbe imalı bu bildiriyi şiddetle kınıyoruz. Gereğinin ziyadesiyle yapılacağına olan inancımız tamdır. Devletimize, demokratik olarak seçilmişlerimize ve halkımıza olan tam ve koşulsuz desteğimizin altını çizeriz."

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, açıklamanın ardından adliyeye giderek, bazı internet siteleri ve sosyal medyada yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık