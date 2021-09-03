BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET MİNİBÜS DURAĞINI AŞARAK İKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
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BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET MİNİBÜS DURAĞINI AŞARAK İKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da sürücüsünün, başı döndüğü için çalışır durumda bırakıp indiği kamyonet, minibüs durağını aşarak iki otomobilin üzerine düştü.

Bayrampaşa'da sürücüsünün, başı döndüğü için çalışır durumda bırakıp indiği kamyonet, minibüs durağını aşarak iki otomobilin üzerine düştü.

Kaza, Doyran Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Yasin Poyraz'ın, başı dönünce çalışır durumda bırakıp indiği 34 YPM 30 plakalı meyve sebze satışı yaptığı kamyonet, bir süre sonra hareket etti. Kamyonet, kaldırımdan çıkıp minibüsçülerin dinlenme durağının çatısını aşarak, aşağı düştü. Kamyonetin üzerlerinde düştüğü 34 JK 7294 ve 34 DG 5968 plakalı otomobiller hasar gördü. Kaza sırasında durakta kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.

İNER İNMEZ UÇTU

Kamyonetin sürücüsü Yasin Poyraz, Ben arabada değildim. Başım döndü, arabadan indim. İner inmez araba uçtu. Her tarafı pert oldu. Arabada yeşillik satıyordum dedi.

Minibüsçülerin dinlenme noktasında bulunan Ethem Çubuk, Kendisi dışarı çıkmış, aracı çalışır vaziyetteymiş. Yol alıp gelmiş, biz de burada oturuyorduk. Allah'tan kimse yoktu. Bir karartı geldi, araba bu vaziyete geldi. Yıkamacı ve sigortacının arabasının üstüne düştü. 2 arabaya zarar verdi. Biz olsaydık pestilimiz çıkardı. Allah'tan şoförler de yoktu. Durak olarak kullanılıyordu. Minibüs durağı burası. Burada dinleniyoruz dedi.

BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET MİNİBÜS DURAĞINI AŞARAK İKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET MİNİBÜS DURAĞINI AŞARAK İKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET MİNİBÜS DURAĞINI AŞARAK İKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET MİNİBÜS DURAĞINI AŞARAK İKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET MİNİBÜS DURAĞINI AŞARAK İKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET MİNİBÜS DURAĞINI AŞARAK İKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET MİNİBÜS DURAĞINI AŞARAK İKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET MİNİBÜS DURAĞINI AŞARAK İKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET MİNİBÜS DURAĞINI AŞARAK İKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Haberler
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