Bayramın ilk gecesi gerçekleştirilen trafik uygulamasında kurallara uymayanlara ceza kesildi
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Bayramın ilk gecesi gerçekleştirilen trafik uygulamasında kurallara uymayanlara ceza kesildi

Bayramın ilk gecesi gerçekleştirilen trafik uygulamasında kurallara uymayanlara ceza kesildi Merter Mevkiindeki uygulamada ceza yağmuruna tutulan otomobil sürücüsü: "Alkollüydüm ona istinaden durdum.

24.05.2020 05:04 | Son Güncelleme: 24.05.2020 05:09

Bayramın ilk gecesi gerçekleştirilen trafik uygulamasında kurallara uymayanlara ceza kesildi

Merter Mevkiindeki uygulamada ceza yağmuruna tutulan otomobil sürücüsü:

"Alkollüydüm ona istinaden durdum. Kaçmak isteseydim kaçardım zaten"

İSTANBUL - COVİD-19 ile mücadele kapsamında E-5 Karayolunda trafik polisleri trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada trafik polisleri alkollü olan bir otomobil sürücüsüne farklı konulardan dolayı cezai işlem uygulandı. 0.98 promil alkollü olan sürücü, "Alkollüydüm ona istinaden durdum. Kaçmak isteseydim kaçardım zaten" ifadelerini kullandı. Bir kadına da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığından dolayı işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında E-5 karayolu Zeytinburnu Merter Mevkiinde trafik uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada trafik polisleri araç sahiplerinin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Uygulamada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kadına da cezai işlem uygulandı.

"Kaçmak isteseydim kaçardım zaten"

0.98 promil alkollü olan bir otomobil sürücüsünü de cezai işlem uygulandı. Polise ekipleri, şahsın ehliyetine 6 ay el koydu ve otomobilini de bağladı. Ayrıca şahsa para cezası da uygulandı. Yapılan cezai işlemlerin ardından konuşan otomobil sürücüsü "Alkollüydüm ona istinaden durdum. Kaçmak isteseydim kaçardım zaten" ifadelerini kullandı.

Yapılan uygulamada izin belgeleri olan vatandaşların geçişlerine izin verildi. Uygulama sabah saatlerine kadar devam etti.

Bayramın ilk gecesi gerçekleştirilen trafik uygulamasında kurallara uymayanlara ceza kesildi

Kaynak: İHA

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