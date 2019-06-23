Bayramiç'te trafik kazası: 1 yaralı
Bayramiç ilçesinde motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Bayramiç ilçesinde motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Bezirganlar köyü yolunda 17 ABA 851 plakalı motosikletiyle seyreden Umut K. (15), bir anda dengesini yitirerek düştü.
Yerde sürüklenerek yaralanan Umut K, 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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