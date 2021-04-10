Bayramiç'te bir köy karantinaya alındı
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Bayramiç'te bir köy karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bayramiç'te bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köy, artan korona virüs vakalarının yayılımını engellemek için 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köy, artan korona virüs vakalarının yayılımını engellemek için 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yukarışapçı köyü, artan korona virüs vakalarının yayılımını engellemek için 10 gün süreyle karantina altına alındı. Bayramiç ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kararla köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle durduruldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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