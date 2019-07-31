Bayram arifesinde kurbanlıklar azalırken esnafın yüzü güldü

Sakarya'da yaklaşan Kurban Bayramı arifesinde Sakaryalı vatandaşlar, hayvan pazarında satılan kurbanlıklara bu sene yoğun ilgi gösterdi.

Bayrama az bir zaman kala hayvan üreticilerinin elindeki kurbanlıkların tükenmek üzere olduğunu söyleyen satıcılar, bu yıl talebin çok fazla olduğunu ve ellerinde hayvan kalmadığını söyledi. Hisse satışlarında bin 800 TL olduğu açıklanan kurbanlıkların azalması satıcıların yüzünü güldürdü.

Kurbanlık hayvanların azaldığını belirten satıcı Olcay Balta, "Satışlarımız çok güzel hayvan kalmadı. Bitirmek üzere olduğumuz için memnunuz elimizdeki kurbanlıkları erken bitirdik. Talep çok olması satışlarımızı olumlu etkiledi. Ahırımızda bir şey kalmadı. En fazla ikişer tane, üçer tane hayvanımız kaldı. Bugün büyük ihtimalle o da biter. Daha bayrama çok var ama hayvan kalmadı. Hisseye giren vatandaşlara ise yaklaşık 40 kg et düşüyor. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. İnşallah herkes elindeki malları bitirir. Kurbanlık almak isteyenler acele etsinler karaborsaya düşebilir" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA