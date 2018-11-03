Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Bayraktepe Göleti su tutmaya başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında ihale edilen gölet, Haziran 2018 tarihinde fiziki olarak tamamlandıktan sonra su tutma işlemine başlandı.

Bayraktepe Göleti ve Sulaması ile İslahiye ilçesine bağlı Bayraktepe ile Nurdağı ilçesine bağlı Arapuşağı ve Katrancı mahallelerine ait toplam 6 bin 120 dekar arazi sulanabilecek.

İslahiye'ye 16,5 km mesafede bulunan gölet, Danakıran Deresi üzerinde inşa edildi. Temelden 41 metre yükseklikte ve sulama şebekesi uzunluğu 23 bin 500 metre.

Göletin tamamlanmasının ardından DSİ 20. Bölge Müdürlüğünce alana, bin aylantus, 2 bin akasya, bin kuşburnu, bin alıç, bin iğde ve 30 zeytin olmak üzere 6 bin 30 fidan dikilerek sera etkisiyle mücadele etmeye, havayı temizleyip oksijen üretimine katkıda bulunmaya, enerji ve su tasarrufu yapmaya ve erozyonu önlemeye katkıda bulunulması hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, göletle birlikte sulama sahasında ürün çeşitliliğinin artacağını, çiftçinin gelir artışıyla birlikte bölgede istihdamın da artmasını beklediklerini kaydetti.