Baymak'ın "Aile Toplantısı" Antalya'da yapıldı

27.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:00

Baymak, bayileri ve eşleriyle moral depoladığı yaklaşık 900 kişinin katıldığı geleneksel Aile Toplantısını bu yıl 20-23 Şubat'ta Antalya'da gerçekleştirdi.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, Bayilerle birlikte 2019 yılının değerlendirmesinin yapıldığı ve başarıların tüm ekip ile birlikte kutlandığı buluşmada, 2020 ve 2023 yıllarına yönelik hedef ve projeler de anlatıldı.

Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda yaklaşık 900 kişi ağırlandı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen bayiler eşleriyle birlikte katılım sağladı. Baymak'ın toplantıya özel olarak tasarladığı "Biz Baymaklıyız" uygulamasıyla misafirler üç gün boyunca tüm etkinlikleri yakından takip ederek, anket ve canlı oylamalara katıldı.

Açıklamaya göre, Bayiler, ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri, yenilenebilir enerji, su teknolojileri özelinde verilen eğitimlere yoğun ilgi gösterdi. Bayiler eğitimdeyken eşler gündüz programında Uzm. Dr. Aysu Akbarova ile Mutlu Kadın - Mutlu Aile temalı söyleşide kadın sağlığıyla ilgili önemli bilgiler edindi. Kadınlar matinesinin ardından Masterchef yarışmasının jüri üyelerinden duayen şef Mehmet Yalçınkaya'nın atölye çalışmasına katıldılar. Akşam ise tüm misafirler aileleriyle Nilgün Belgün'ün "Aşk ve Komedi" isimli müzikli danslı gösterisi ile eğlendiler.

Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Metin-Ali-Feyyaz ile Melih Gümüşbıçak'ın moderatörlüğünde futbol sohbetlerinin yapıldığı etkinlikte, A Milli takımımızın Euro 2020 yolculuğunu ve futboldaki gibi iş hayatında da takım oyununun önemi değerlendirildi.

Satış konusunda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Doğan Kaşıkçı'dan sektör tecrübelerini dinleyen bayiler, satış teknikleri ve müşteri odaklı çalışma konusunda önemli bilgiler elde etti.

"Başarılı bir yılı geride bıraktık"

Toplantıda sunum yapan Baymak CEO'su Ender Çolak, başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtti. 2019'un genel sektör açısından çok parlak geçmediğine dikkati çeken Çolak, "İklimlendirme pazarı son yıllarda olduğu gibi geçen yıl da ülkemizde küçülmeye devam etti. Baymak'ın büyüme hızı ve başarı hikayesinde en büyük rol sizlerin. Markamız ve şirketimiz büyüyorken, Baymak Ailesi de her geçen gün büyüyor ve güçleniyor. Geçen yıl ailemize tam 110 yeni üye katıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerine yayılan geniş bayi ağımızla artık çok daha güçlüyüz. Sizlerden alığımız güçle iklimlendirme sektöründe Türkiye sınırları içindeki liderliğimizi dünyaya taşıyarak, 2023 yılında Baymak markasının iklimlendirme sektöründe dünyanın en değerli ilk 10 markası arasında yer almasını sağlayacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Toplantının ardından düzenlenen gala gecesinde bayiler Aşkın Nur Yengi ve Volkan Konak'ın şarkılarıyla eğlendi.

Kaynak: AA