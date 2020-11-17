Bayburt Valisi Epcim, Mardin Valisi Demirtaş ile bir araya geldi
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Bayburt Valisi Epcim, Mardin Valisi Demirtaş ile bir araya geldi

17.11.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:57
Bayburt Valisi Epcim, Mardin Valisi Demirtaş ile bir araya geldi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Demirtaş tarafından valilik önünde karşılanan Bayburt Valisi Epcim, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Makamda bilgi alışverişinin yapıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, ziyaretinden dolayı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e teşekkür etti.

Mardin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Epcim de misafirperverliğinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti. - MARDİN

Bayburt Valisi Epcim, Mardin Valisi Demirtaş ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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