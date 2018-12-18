Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Olağanüstü Toplandı

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı üyelerinin tam katılımıyla gerçekleşen olağanüstü toplantıda, Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vakıf Başkanı ve Yargıtay Onursal Başkanvekili Abdülkadir İlhan, 2015 yılında kurulan vakfın ilk yılında 10 öğrenciye burs verildiğini, şimdilerde bu sayının 80 öğrenciye yükseldiğini söyledi. İlhan, güçlü bir dayanışma ile birlikte bu sayıyı arttıracaklarını belirtti.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise Vakfın etkinliğini arttırmak için şehir dışında da çalışmak gerektiğini söyledi.

Yapılan yönetim kurulu seçiminde Abdülkadir İlhan yeniden Başkan seçilirken, Vali Ali Hamza Pehlivan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Nihat Güven purut, Yusuf Elçi, Süleyman Seyhan, Halim Turan Oğulluk ise yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Yeni yönetim kurulu ile birlikte toplantıya, Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve vakıf üyeleri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA