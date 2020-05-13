BATMAN RAMAN DAĞI'NDA YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPAN GRUP, SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN PANKART AÇTI TÜRKİYE'nin ilk petrol sahasının bulunduğu Batman'daki Raman Dağı'nda yamaç paraşütü yapan 4 arkadaş, koronavirüs salgınında özveriyle çalışan sağlık çalışanları için 'Bütün sağlıkçılarımıza teşekkür ederiz' yazılı pankart açarak desteklerini iletip, evde kal çağrısı yaptı.

TÜRKİYE'nin ilk petrol sahasının bulunduğu Batman'daki Raman Dağı'nda yamaç paraşütü yapan 4 arkadaş, koronavirüs salgınında özveriyle çalışan sağlık çalışanları için 'Bütün sağlıkçılarımıza teşekkür ederiz' yazılı pankart açarak desteklerini iletip, evde kal çağrısı yaptı.

Muğla ve İstanbul'da uzun yıllar yamaç paraşütü yapan Batmanlı 4 arkadaş, 'Ninova Paraşütçülük' adını verdikleri bir grup kurdu. Amaçlarının memleketleri Batman'da yamaç paraşütü etkinliğini artırıp, turizmin gelişmesine katkı sağlamak olduğunu anlatan grup, ilk uçuşlarını Türkiye'nin ilk petrol sahasının bulunduğu Raman Dağı'nda sağlık çalışanlarına destek mesajı ve koronavirüs salgınına karşı evde kal mesajı vermek için yaptı.

Grup üyelerinden Eyüp Gürbüz, aynı zamanda uçuş eğitimi de verdiklerini ifade ederek, koronavirüs salgını sonrasında etkinliklerini artıracaklarını söyledi. İlk uçuşlarını sağlık çalışanlarına desteklerini iletip, koranavirüs salgınıyla mücadelede Batmanlıların evde kalmaları için çağrıda bulunduklarını anlatan Gürbüz, "Uzun yıllar Muğla ve İstanbul'da yamaç paraşütçülüğü yapan deneyimli arkadaşlarımızla bir araya gelip bu sporu Batman'da da yaygınlaştırmayı kararlaştırdık. Bu yıl Batman'da bir dizi etkinlik yapacaktık ama koronavirüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldık" diye konuştu.

'HASANKEYF, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜYLE ANILACAK'

Raman Dağı'nın yamaç paraşütü için uygun bir alan olduğunu söyleyen Gürbüz, özellikle antik kent Hasankeyf'in yamaç paraşütüyle anılması için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Gürbüz, "Fethiye'deki Ölüdeniz'de yamaç paraşütçülük neyse, Nevşehir Ürgüp balon turları nasıl gündeme geliyorsa, İzmir-Çeşme nasıl sörfle anılıyorsa, Hasankeyf de yamaç paraşütçülüğüyle anılacaktır. Batman, yakında bu sporu sevecek. Son 2 aydır bireysel uçuşlara ağırlık verdik. Ayrıca uçuş eğitimleri de veriyoruz. Salgın bittiğinde Batman, yamaç paraşütçülüğü sporuna daha da ilgi gösterecek" dedi.

Kaynak: DHA