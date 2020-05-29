Batman'da kurt yavrusuna köy muhtarı sahip çıktı
Gercüş ilçesine bağlı Özler köyü Muhtarı Mahsum Kavak, tarlada gördüğü kurt yavrusuna sahip çıktı.
29.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:36
Gercüş ilçesine bağlı Özler köyü Muhtarı Mahsum Kavak, tarlada gördüğü kurt yavrusuna sahip çıktı.
Özler köyü muhtarı Kavak, tarlada traktörle çalıştığı sırada kurt yavrusunu gördüğünü, kurt yavrusunu alarak evine götürdüğünü söyledi.
Kurt yavrusunu beslediklerini kaydeden Kavak, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceklerini belirtti.
Kavak, "Yavruyu, süt ile besliyoruz. Sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğiz." dedi.
Kaynak: AA