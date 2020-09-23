Batman'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
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Batman'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

23.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:44
Batman'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'da Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Batman'da Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak yollardan Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen, batı illerine gitmek üzere geldikleri Batman Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalandı. Düzensiz göçmenler Batman Bölge Devlet Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Düzensiz göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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