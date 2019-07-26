Batı Nil virüsü KKTC'de can aldı(2)
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören ve hayatını kaybeden hastanın adını Hilmi Bolel olarak düzeltti.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören ve hayatını kaybeden hastanın adını Hilmi Bolel olarak düzeltti.
Kaynak: DHA
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