Baskın yapan kişinin polis olduğunu anlamayıp kumara devam ettiler
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Baskın yapan kişinin polis olduğunu anlamayıp kumara devam ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Baskın yapan kişinin polis olduğunu anlamayıp kumara devam ettiler

Sancaktepe'de daha önceden mühürlenen ve mekana giriş yapmak için ayrı bir kapı açıldığı anlaşılan iş yerinde kumar oynatılması üzerine polis ikinci kez baskın yaptı.

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Sancaktepe'de daha önceden mühürlenen ve mekana giriş yapmak için ayrı bir kapı açıldığı anlaşılan iş yerinde kumar oynatılması üzerine polis ikinci kez baskın yaptı. Kumar oynayan şahıslar, baskın anında içeriye giren kişinin polis olduğunu fark etmeyerek kumar oynamaya devam etti.

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Baskın yapılan adreste toplamda 9 kişi olduğu görülürken, 5 kişinin kumar oynadığı anlaşıldı. İçeride kumar oynayan şahıslar, iş yerine giren kişilerin polis olduğunu fark etmeyerek kumara bir süre daha devam etti. İskambil kağıdı ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 100 TL para ele geçirildi. İş yeri sorumlusu E.D. isimli şahıs hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. İş yerinde bulunan şahıslara "5236 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplamda 39 bin 182 TL para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Öte yandan iş yerinin daha önceden mühürlendiği ve mekana giriş yapmak için ayrı bir kapı açıldığı anlaşıldı. - İSTANBUL

Baskın yapan kişinin polis olduğunu anlamayıp kumara devam ettiler
Baskın yapan kişinin polis olduğunu anlamayıp kumara devam ettiler
Baskın yapan kişinin polis olduğunu anlamayıp kumara devam ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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