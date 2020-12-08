Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Beaubois, Micic 22, Tolga Geçim, Moerman 5, Dunston 13, Larkin 18, Singleton 2, Doğuş Balbay, Pleiss 4, Anderson 6, Sertaç Şanlı 2, Buğrahan Tuncer

ASVEL: Diot 8, Kahudi 3, Freeman, Yabusele 8, Fall 5, Lacombe, Lomazs, Noua 11, Hayes 3, Lighty 14, Howard 14, Cole 2

1. Periyot: 13-19

Devre: 33-27

3. Periyot: 48-44

Beş faulle çıkan: 36.13 Anderson (Anadolu Efes)

THY Avrupa Ligi'nin 5. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fransa temsilcisi ASVEL'i 72-68 mağlup etti.

Lacivert-beyazlılar bu sonuçla, 7. galibiyetini aldı. Fransız ekibi ise 8. kez mağlup oldu.

Mücadelenin ilk çeyreğinde üç sayı çizgisinin gerisinde etkili olan ASVEL, birinci periyodu 19-13 önde tamamladı.

Anadolu Efes, iki periyotta oyunda üstünlüğü ele aldı. Lacivert-beyazlılar, etkili bir oyun ortaya koyarak soyunma odasına da 33-27 üstün girdi.

İkinci yarıya boyalı alandan özellikle Larkin ile bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 13 sayıya (44-31) kadar çıkardı. Çeyreğin ikinci bölümünde hücumda ritim bulan ASVEL farkı eritse de ev sahibi takım, final periyoduna 48-44 önde gitti.

Anadolu Efes, son çeyrekte savunmada ve hücumda temposunu bir türlü yakalayamadı. Hayes'le çemberin altını iyi savunan ASVEL, son 3 dakikaya 65-61 önde girdi. Son bölümde Larkin ve Micic ile skor üreten lacivert-beyazlılar, oyunda üstünlüğü ele aldı ve çekişmeli geçen karşılaşmayı 72-68 kazandı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic 22, Larkin ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

ASVEL'de ise Lighty ve Howard'ın 14'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

İki takım arasında 23 Ekim'de oynanması gereken karşılaşma, ASVEL'deki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan