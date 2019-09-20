Basketbol: Pınar Protein Kupası

20.09.2019 21:28

Basketbolda Pınar Protein Kupası'nın ikinci gününde Pınar Karşıyaka, Bosna Hersek temsilcisi Igokea'yı 74-69 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyot Igokea'nın 20-19 üstünlüğüyle tamamlanırken, devre 35-35 eşitlikle geçildi. Üçüncü periyodu 60-53 önde bitiren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 74-69 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'da 18 sayı ile oynayan Tony Taylor en skorer isim oldu. Igokea'da ise Vaughn Rashad 17 sayı ile mücadele etti.

Turnuva, yarın saat 16.00'daki Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA