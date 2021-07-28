Basketbol kursuna yoğun ilgi

Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları programları 14 branşta devam ederken, basketbol kursu yoğun ilgi görüyor.

Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları programları 14 branşta devam ederken, basketbol kursu yoğun ilgi görüyor.

Öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli bir biçimde geçirmeleri, spor ile iç içe ve sağlıklı gelişim göstermeleri amacı ile düzenlenen yaz spor kurslarında basketbol branşı çalışmaları devam ediyor. Bozüyük spor salonunda düzenlenen kurslarda 2009-2011 doğumlu sporcular kendi yaş grupları içerisinde profesyonel eğitmenler eşliğinde kişisel yeteneklerini, disiplinli çalışma ile perçinleyerek hem öğreniyor, hem de eğleniyorlar. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı