Basketbola yeni başlayanlar veya spora ilgi duymaya başlayanlar için oyunun kuralları bazen kafa karıştırıcı olabilir. Bu noktada en çok merak edilen sorulardan biri de "Basketbol kaç set oynanır?" sorusudur.

BASKETBOLDA SET YERİNE PERİYOT SİSTEMİ VARDIR

Basketbol, diğer bazı spor dallarından farklı olarak "set" sistemiyle değil "periyot" sistemiyle oynanır. Yani voleybol veya tenis gibi sporlarda olduğu gibi "set kazanarak" değil, belirlenen süreler içindeki toplam skor üzerinden galip belirlenir.

• Uluslararası basketbol maçları (FIBA kuralları) 4 periyot halinde oynanır.

• Her periyot 10 dakika sürer.

• Toplamda normal bir basketbol maçı 40 dakika sürelidir.

• NBA'de ise periyot süresi 12 dakikadır ve yine 4 periyot oynanır.

Bu yapı, basketbolu daha tempolu ve stratejik hale getirir. Takımların her periyotta oyun planını yenilemesi, yorgunluk yönetimini doğru yapması ve faul haklarını dikkatli kullanması gerekir.

UZATMA PERİYOTLARI NASIL OYNANIR?

Basketbol maçında normal süre sonunda takımlar berabere kalırsa, maç uzatmalara gider. Bu uzatma sürelerine de yine periyot denir ve:

• Her uzatma periyodu 5 dakika sürer.

• Maç bitene kadar, yani bir takım galip gelene kadar uzatmalar devam eder.

• Uzatmalarda takımların faul hakları ve mola hakları sıfırlanır, yeniden başlar.

Bu durum, özellikle final maçlarında büyük bir heyecan yaratır ve seyirciler için unutulmaz anlar yaşatır.

PERİYOT ARALARINDA NE OLUR?

Basketbol maçında periyotlar arasında takımlara kısa dinlenme süreleri verilir. Bu aralar, oyuncuların nefeslenmesi ve antrenörlerin taktik vermesi için önemlidir.

1. ve 2. periyot arasında 2 dakika ara bulunur.

2. periyot sonunda, yani devre arasında 15 dakika ara verilir.

3. ve 4. periyot arasında da yine 2 dakika ara vardır.

• Uzatma periyotları öncesinde ise 1 dakikalık ara bulunur.

Bu aralar aynı zamanda seyirciler için de mola, reklam veya eğlenceli gösteriler izleme fırsatı sunar.

ALT YAŞ GRUPLARINDA VE OKUL MÜSABAKALARINDA DURUM

Profesyonel liglerin dışında, okul maçları veya genç yaş kategorilerinde oynanan basketbol maçlarında periyot süreleri farklılık gösterebilir.

• Gençler kategorisinde genellikle 4x8 dakika veya 4x6 dakika şeklinde oynanır.

• Bu yaş gruplarında oyun süresi daha kısa tutulur, çünkü dayanıklılık yetişkin seviyesinde değildir.

• Ancak yine set sistemi kullanılmaz, sadece süreler kısaltılır.

Bu sayede oyuncuların hem kuralları öğrenmesi hem de fiziksel olarak kendilerini geliştirmesi amaçlanır.

BASKETBOLDA SET DEĞİL PERİYOT VARDIR

Sonuç olarak basketbol, set sistemiyle değil 4 periyot üzerinden oynanan bir oyundur. Her periyot belirli bir süreye sahiptir ve maç sonunda toplam skor üstün olan takım kazanır.

Kısaca özetlemek gerekirse:

• Basketbolda 4 periyot vardır.

• Uluslararası maçlarda 10'ar dakika, NBA'de ise 12'şer dakika sürer.

• Beraberlik olursa 5 dakikalık uzatma periyotları oynanır.

• Set değil, süre esasına dayalı skor sistemi kullanılır.

Basketbolun bu yapısı, oyunu daha hızlı ve izlenebilir kılar. Bu nedenle basketbolu anlamak isteyen herkes için en temel bilgi, oyunun setlerle değil periyotlarla oynandığını bilmektir.