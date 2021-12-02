Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsrail kulübü Neve David Ramla'ya 89-71 yenilerek turnuvadan elendi.

KAYSERİ (AA) - Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsrail kulübü Neve David Ramla'ya 89-71 yenilerek turnuvadan elendi.

Ev sahibi ekip, Ramla şehrindeki Kiryat Menachem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-23, ilk yarısını ise 49-31 önde kapattı.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı 28 sayıya (75-47) yükselten Neve David Ramla, mücadeleyi 89-71 kazandı.

D Grubu'nu 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle son sırada tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol, turnuvaya veda etti.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title