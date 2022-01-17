Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 288 gözaltı Başkent'te bir hafta içinde gerçekleşen operasyonlarda 288 kişi yakalanarak gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 288 gözaltı

ANKARA - Başkent'te bir hafta içinde gerçekleşen operasyonlarda 288 kişi yakalanarak gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başkentte zehir tacirlerine operasyon gerçekleştirdi. 10-16 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 288 kişiden 34'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda şahısların adreslerine yapılan aramalarda, 3 bin 600 gram esrar, bin 500 gram eroin, 880 gram metamfetamin, 290 gram bonzai ve 6 bin 200 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.