Başkentte uzaktan eğitimle müzik kursu dönemi
Ankara'nın Sincan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kursiyerlerin müzik derslerini uzaktan alabileceği "e-Konservatuvar" projesini hayata geçirdi.
Ankara'nın Sincan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kursiyerlerin müzik derslerini uzaktan alabileceği "e-Konservatuvar" projesini hayata geçirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleceğin sanatçılarını keşfetmek ve gençleri sanata teşvik etmek amacıyla ney, gitar ve bağlama kursu almak isteyen sanatçı adaylarına, e-Konservatuvar projesi ile ücretsiz uzaktan eğitim verecek.
Kurstan faydalanmak isteyenlerin, belediyenin "444 47 62" nolu çağrı hattından ya da "https://cozummerkezi.sincan.bel.tr/" adresinden üyelik kodu oluşturması gerekiyor.
Kursiyerler oluşturdukları üyelik kodu ile eğitimin verileceği "https://ekonservatuvar.sincan.bel.tr/" adresine giriş yaparak, hizmetten faydalanabilecek.
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Kaynak: AA