Ankara'da hayvan barınağı sular altında kaldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir hayvan barınağı sular altında kaldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir hayvan barınağı sular altında kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye ederek barınakta bakım çalışması başlattı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayvanlarına etkisi altına aldı. İlçede bulunan bir hayvan barınağını da etkileyen yağış, köpeklerin barındığı kulübelerinin de su altında kalmasına neden oldu. Köpeklerin panik içerisinde etrafa dağıldığı görüldü. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi ekipleri suyu tahliye etti ve köpeklerin barınaklarına bakım çalışması başlattı. Belediye yetkilileri barınakta hiçbir hayvanın yaralanmadığını ve ölmediğini belirtirken, onarım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı