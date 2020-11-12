Başkentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağına kısmen uyuldu
12.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:48
Güvenpark ve Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yürüyen ve oturan vatandaşlar Sigara içen vatandaşlar ANKARA - Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen tedbirleri kapsamında getirilen bazı alanlarda sigara içilmesi yasağına Güvenpark ve Kızılay 15 Temmuz Milli İrade...
Güvenpark ve Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yürüyen ve oturan vatandaşlar
Sigara içen vatandaşlar ANKARA - Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen tedbirleri kapsamında getirilen bazı alanlarda sigara içilmesi yasağına Güvenpark ve Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kısmen uyulduğu görüldü. Bazı vatandaşların yasağa uymadığı gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey