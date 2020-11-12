Başkentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağına kısmen uyuldu

Güvenpark ve Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yürüyen ve oturan vatandaşlar Sigara içen vatandaşlar ANKARA - Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen tedbirleri kapsamında getirilen bazı alanlarda sigara içilmesi yasağına Güvenpark ve Kızılay 15 Temmuz Milli İrade...