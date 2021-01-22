Başkentte dedesine ait inşaat malzemelerini çalan torun yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkentte dedesine ait inşaat malzemelerini çalan torun yakalandı

22.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:04
Başkentte dedesine ait inşaat malzemelerini çalan torun yakalandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde arkadaşlarıyla bir araya gelerek dedesini soyan torun, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde arkadaşlarıyla bir araya gelerek dedesini soyan torun, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Çavundur Mahallesi'nde T.Y'ye ait bahçedeki konteynerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığın T.Y'nin torunu E.S. ve arkadaşları M.G. ile B.T. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine Pursaklar'da??????? İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı durdurarak kontrol etti.

Araçta yapılan aramalarda, çalınan 3 hızar motoru, el spirali, kaynak makinası, 10 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Malzemeler T.Y'ye teslim edilirken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Yaşar Güler Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Şener Hande Erçel Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Jose Sosa Arda Turan Serdar Aziz Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte dedesine ait inşaat malzemelerini çalan torun yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 14:28:36. #1.15#
title