Başkentte dedesine ait inşaat malzemelerini çalan torun yakalandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde arkadaşlarıyla bir araya gelerek dedesini soyan torun, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Çavundur Mahallesi'nde T.Y'ye ait bahçedeki konteynerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığın T.Y'nin torunu E.S. ve arkadaşları M.G. ile B.T. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine Pursaklar'da??????? İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı durdurarak kontrol etti.

Araçta yapılan aramalarda, çalınan 3 hızar motoru, el spirali, kaynak makinası, 10 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Malzemeler T.Y'ye teslim edilirken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ