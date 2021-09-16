Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı: 3 yaralı - Haberler
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Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı: 3 yaralı

Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı. Saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. - ANKARA

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Haber: Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı: 3 yaralı - Haberler
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