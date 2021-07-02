Başkanlar Pazaryeri'nde buluştu

Bayırköy Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin bir takım ziyaretler için Pazaryeri'ne gitti.

Bayırköy Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin bir takım ziyaretler için Pazaryeri'ne gitti.

İkiliyi, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin karşılarken, başkanlar ilçenin turistlik yerleri gezdi. Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Pazaryeri ilçemizin başarılı ve halk tarafından çok sevilen Başkanı Zekiye Tekin'i, Mustafa Yaman başkanımızla birlikte ziyaret ettik. Pazaryeri'ne yapılan ve yapılacak projeleri inceleme fırsatı bulduk. Canla başka ilçesi için çalışan Zekiye başkanımıza bundan sonrası projelerinde başarılar dilerim" dedi.

Başkanlar daha sonra AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ile bir araya geldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı