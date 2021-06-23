Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere 2021 YKS Bilgilendirme Kitapçığı dağıttı

Şehitkamil Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençleri, sınav öncesi moral etkinliğinde Gençlik Kampı'nda misafir etti.

Gençlerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere 2021 YKS Bilgilendirme Kitapçığı armağan etti.

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı'nda düzenlenen programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve öğrenciler katıldı.

Sınava girmeye hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlanan 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) Bilgilendirme Kitapçığının öğrencilere doğru tercih yapmada büyük katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, lisans ve önlisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları kontenjan ve benzeri pek çok detayın yer aldığı kitapçığı, dijital ortama da taşıdıklarını duyurdu. Başkan Fadıloğlu, www.2021yks.com tercih kılavuzu WEB portalının, öğrencilerin başarılılarını doğru tercihle desteklemesine yardımcı olacağını kaydetti.

KİTAPÇIKLAR, ÖĞRENCİLERİMİZE FAYDA SAĞLAYACAKTIR

Doğru tercihin önemine işaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Allah, tüm öğrencilerimizin hakkında hayırlısını, gönlündekini versin. Meslek sahibi olma noktasında tüm öğrencilerimizin idealleri var. Öğrencilerimizin önünde Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı var. Sonuç ne olursa olsun, hayatın sonu olmayacak. Sonuçla yetinmeyi bilmeliyiz. İnsanın hayatında iki önemli dönüm noktası var. Birisi mesleğini belirlemesi, ikincisi de evleneceği kişiyi belirlemesidir. İyi bir meslek seçimi ve olumlu bir evlilik yapmak, insanın hayatını değiştiriyor. Tabi bugüne kadar öğrencilerimiz, ellerinden gelen gayreti gösterdiler. İnşallah sınavla birlikte de bir sonuç elde edecekler. İyi insan olmadığımız takdirde, en iyi mesleği yapıyor olmanız bir şey ifade etmez. Bugün öğrencilerimize dağıtacağımız kitapçığı, dijital ortama da taşıdık. Bu kitapçık dağıtma işini de geleneksel hale getirdik. İnşallah dağıttığımız kitapçıklar, öğrencilerimize fayda sağlayacaktır. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bugün öğrencilerimizin stresini ortadan kaldırmak adına bu programı düzenledik. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

HER ZAMAN, HER KONUDA YANIMIZDA OLDU

Programda konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, "Şehitkamil Belediyemizin geleneksel hale getirdiği, öğrencilerimize katkı amaçlı hazırlanan kitapçığı dağıtmak için bu programa katıldık. Belediye Başkanımız, göreve geldiği günden beri, inanın her zaman, her konuda yanımızda oldu. Öğrencilerimizin akademik başarıları, sosyal ve kültürel faaliyetleri, sportif faaliyetler gibi konularda birlikte çalıştık. Bizlerin ortak bir gayesi var. Bu gayemiz de geleceğimizin teminatı olan gençlerin, ilerlemesine yardımcı olmaktır" ifadelerini kullandı.

BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Programda konuşan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, "Yakın zaman içerisinde hayatınızın en önemli sınavlarından birine gireceksiniz. Aslında hayatımızın her aşaması bir imtihandır. Hayatta ne olursanız olun, ilk önce insan olun, iyi bir insan olun. Hayatta her şey geçicidir, insanlık baki kalır. Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, göreve başladığı günden bu yana yaptığı işler ve hizmetlerle gerçekten insanın hayatına dokunan, insanı yaşat ki devlet yaşasın mantalitesini ortaya koyan bir hizmet anlayışı sergiliyor. Bundan dolayı kıymetli Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim, yolunuzu açık etsin" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler