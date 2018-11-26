Başkan Zihni Şahin'in Vefası

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ortaokul öğretmeni Şeref Acarel'i ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Mithatpaşa Lisesi ortaokul kısmında öğretmeni olan Şeref Acarel'i ziyaret etti. Öğretmenin elini öpen Zihni Şahin, "Öğretmenlerimiz, en değerlilerimizdendir. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz" dedi.

Başkan Zihni Şahin, ortaokul öğretmeni 92 yaşındaki Şeref Acarel'i Atakum ilçesindeki evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Başkan Zihni Şahin, elini öptüğü öğretmeni ve eşi Saadet Acarel ile uzun süre sohbet etti, eski anıları yad etti. Başkan Şahin, "Öğretmenlerimiz, hayatımızdaki en değerli varlıklarımızdandır. Onların sayesinde hayata hazırlandık, bugünlere geldik. Başta ortaokul öğretmenim Şeref Acarel olmak üzere tüm öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Onların hakkını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz" dedi.

Başkan Zihni Şahin'in ziyareti karşısında duygulanan Şeref Acarel ise, eski öğrencisine övgü yağdırdı. Acarel, "Okul yıllarında da çok çalışkan olan eski öğrencim Zihni Şahin'i yıllardır halka hizmet ederken görmek beni son derece mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Zihni Şahin evladım beni mahcup etmedi" ifadelerini kullandı. - SAMSUN