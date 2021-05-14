Başkan Yıldırım basketbol takımı ile bayramlaştı
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Başkan Yıldırım basketbol takımı ile bayramlaştı

Başkan Yıldırım basketbol takımı ile bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Play-Off'lar öncesi Samsunspor Kulübü Basketbol Takımı ile bayramlaşarak, oyuncularla sohbet etti.

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Play-Off'lar öncesi Samsunspor Kulübü Basketbol Takımı ile bayramlaşarak, oyuncularla sohbet etti.

Basketbol takımı pazartesi günü TBF Play-Off çeyrek final maçında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda karşılaşacağı Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Basketbol takımının bugünkü antrenmanını izleyen Başkan Yüksel Yıldırım, teknik heyet ve oyuncularla hem bayramlaştı hem de Play-Off'lar öncesi moral verdi.

Antrenmanın ardından basketbol komitesindeki Damla Beytekin de Yüksel Yıldırım'a hediye takdim etti. Bayramlaşmaya ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Atakum Belediyespor Başkanı Tuğrul Öngel, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, yönetim kurulu üyeleri, Atakum Belediyesi Kültür Müdürü Volkan Alptekin ve basketbol takımının Genel Menajeri Emre Ekim de katıldı. - SAMSUN

Başkan Yıldırım basketbol takımı ile bayramlaştı
Başkan Yıldırım basketbol takımı ile bayramlaştı
Başkan Yıldırım basketbol takımı ile bayramlaştı
Başkan Yıldırım basketbol takımı ile bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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