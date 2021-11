YALOVA (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK PAŞAKENT MAHALLESİ'NDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Paşakent Mahallesi'nde vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi. Paşakent Mahallesi ziyaretinde Başkan Vekili Tutuk'a, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü eşlik etti. Vatandaş ve esnaflarla sohbet eden talep ve isteklerini dinleyen Başkan Vekili Tutuk, Yalova Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları ve projeleri anlattı. Yalova Belediyesi olarak her mahalleye hizmet götürdüklerini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Paşakent Mahalle'mizde esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Her zaman yanımızda olan Milletvekilimiz Meliha Akyol ve Merkez İlçe Başkanımız Umut Güçlü ile birlikte esnafımızın ve vatandaşlarımızın talep ve isteklerini dinledik. Amacımız her mahalleye hizmet götürmek ve şehrimizin her mahallesini özlenen yatırımları gerçekleştirmektir" dedi.

