BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "BALIK PAZARINDA SORUNU ÇÖZDÜK"

Balık pazarı esnafının davetlisi olarak balık pazarını ziyaret eden Başkan Vekili Tutuk, tezgahları başındaki esnaflar ile buluştu. Kısa sohbetlerin ardından Başkan Vekili Tutuk ve balıkçı esnafları çay eşliğinde sohbet etti. Balık pazarı esnafı gibi tüm esnafların taleplerini önemsediklerini belirten Başkan Vekili Tutuk, sorunları teker teker çözdüklerini belirtti. Çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Vekili Tutuk; "Balık pazarında bulunan esnaf kardeşlerimize öncelikle davetleri için teşekkür etmek istiyorum. Yalova Belediyesi olarak çözüm odaklı çalışmalar yapıyoruz. Bu hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı memnun ediyor. Balık pazarı esnafımızın talepleri vardı. Pazarın çatısında problem yaşadıklarını söylediler. Biz de kısa sürede bu sorunu çözdük. Onların memnuniyeti bizlerin mutluluğudur" dedi.

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