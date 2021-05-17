Başkan Uysal: "Kırcami'de geri dönüş yok"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Uysal: "Kırcami'de geri dönüş yok"

Başkan Uysal: 'Kırcami'de geri dönüş yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami'de kentin ana ulaşım aksı gibi kullanılan 43.5 kilometrelik yol ağında asfalt çalışması yapılmasının oy birliğiyle kabul edildiği mecliste "Kırcami'de imar sürecini tamamlayacağız. Asla geri dönüş söz konusu değildir" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami'de kentin ana ulaşım aksı gibi kullanılan 43.5 kilometrelik yol ağında asfalt çalışması yapılmasının oy birliğiyle kabul edildiği mecliste "Kırcami'de imar sürecini tamamlayacağız. Asla geri dönüş söz konusu değildir" dedi.

Muratpaşa Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı, belediye kültür salonunda gerçekleşti. 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından toplanan meclise Ümit Uysal başkanlık etti. Mecliste, Antalya 1'inci İdare Mahkemesi'nin imar planlarını iptal ettiği Kırcami'de, ana ulaşım aksı gibi çalışan Şehitler, 9 Eylül ve Yalı caddelerini de kapsayan 43.5 kilometrelik yol ağında asfalt çalışmasının yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Bölge muhtarlarının da takip ettiği mecliste Başkan Uysal, Kırcami'de sorunun çözümünün bu şekilde olmasını hiç istemediklerini söyledi. "İmar planımızla birlikte çözülsün isterdik" diyen Başkan Uysal, ancak yargı kararlarının planı geciktirdiğini söyledi. Yerel mahkemenin verdiği iptal kararına ilişkin istinaf sürecinin devam ettiğini dile getiren Başkan Uysal, "İstinafın sonucuna göre ya plan aynen uygulanacak ya da meclislerimizde alacağımız imar plan değişikliği kararlarıyla Kırcami'de imar sürecini tamamlayacağız. Asla geri dönüş söz konusu değildir" diye konuştu. Başkan Uysal, asfalt çalışmalarının en az maliyetle yapılacağını da sözlerini ekledi.

"Filistin'e destek"

Belediye Meclisi'nde, ayrıca, Millet İttifakını oluşturan CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarını kınayan ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağıran ortak bir açıklama yayımladı. Meclis üyelerinin tek tek imzalarının yer aldığı açıklama, meclisçe de oy birliğiyle kabul edildi. - ANTALYA

Başkan Uysal: 'Kırcami'de geri dönüş yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Sedat Peker Lale Karabıyık Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Ben Affleck Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Muslera Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Uysal: "Kırcami'de geri dönüş yok" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 17:29:17. #1.16#

title