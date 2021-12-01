Başkan Türkyılmaz, başarılı personelleri ödüllendirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Türkyılmaz, başarılı personelleri ödüllendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Türkyılmaz, başarılı personelleri ödüllendirdi

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Kasım ayının en başarılı personellerini altın ile ödüllendirdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Kasım ayının en başarılı personellerini altın ile ödüllendirdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, makamında ayın en başarılı personellerine altın ödülü verdi. Başarılı çalışanları ödüllendirmeye devam ettiklerini ifade eden Türkyılmaz, "Bu ayın en başarılı personelleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Musa Hacıbaloğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli İlhan Demirdirek ve Fen İşleri Müdürlüğü personeli Remzi Üzümlü oldu. Başarılı çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title