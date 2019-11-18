Başkan Trump'tan azil açıklaması: İfade vermeyi ciddi şekilde düşünüyorum
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Başkan Trump'tan azil açıklaması: İfade vermeyi ciddi şekilde düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki azil soruşturması kapsamında ifade vermeyi ciddi şekilde düşüneceğini açıkladı.

18.11.2019 20:19 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:19
Başkan Trump'tan azil açıklaması: İfade vermeyi ciddi şekilde düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki azil soruşturması kapsamında ifade vermeyi ciddi şekilde düşüneceğini açıkladı.


Başkan Trump, Temsilciler Meclisinde devam eden azil soruşturması hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün katıldığı "Face the Nation" adlı programda, kendisinin bu soruşturmada ifade vermesini önerdiğini hatırlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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