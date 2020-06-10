Başkan Taşlı, bölgede teşekkür ziyaretlerine başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Taşlı, bölgede teşekkür ziyaretlerine başladı

DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Birliği Başkanı Ertan Taşlı, korona virüs salgını ile mücadele ve esnaflara destek çalışmaları kapsamında var gücü ile çalışan bölge odalarına teşekkür ziyaretlerine başladı.

Başkan Taşlı, bölgede teşekkür ziyaretlerine başladı
10.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:47

DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Birliği Başkanı Ertan Taşlı, korona virüs salgını ile mücadele ve esnaflara destek çalışmaları kapsamında var gücü ile çalışan bölge odalarına teşekkür ziyaretlerine başladı.

Korona virüs salgını nedeni ile iş yerlerini kapatan vatandaşlar için destek kredi paketleri açıklanmıştı. Bu paketleri Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri bayrama kadar hesaplara yatırabilmek için var güçleri ile çalışmış ve bölgede binlerce aileye milyonlarca lira para hesaplara aktarılmıştı. Normalleşme sürecinin başlaması ile maddi olarak zorluk yaşamaması için çalışan Esnaf Kredi Kefalet Kooperatiflerine 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı teşekkür ziyaretlerine başladı. Taşlı ilk olarak Bolu'ya bağlı Göynük ilçesinde esnafların sorunlarını hızlıca çözen Göynük Kooperatifini ziyaret ederek teşekkür etti. Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan başkan Taşlı: " Halkbank Bölge Koordinatörümüz Okan Saraç ile Beraber Göynük Kooperatifimizi ve Halkbank Göynük Şubesini ziyaret ederek Kooperatifimizin ve Esnafımızın taleplerini dinledik.Başarılı bir şekilde Covid 19 döneminde bölge Esnafımıza hızlı bir şekilde hizmet verildiğini müşahede ettim,Tüm başvurular sonuçlanarak Esnafımızın hesaplarına aktarılmış durumda bu başarılı çalışmalarından dolayı Kooperatif Başkanı Ferhat Aksoy ve Halkbank Göynük Şube Müdürü Dursun Ali Mollaoğlu'nu tebrik ediyor. Bölgemize verdiği destekleri için Bölge Koordinatörümüz Okan Saraç'a teşekkür ederim" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar Haber
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Haber
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi Haber
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı
Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar" diyen çift gözaltına alındı
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Engin Altay Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Simge Sağın Fatma Girik Şeyma Subaşı Mariah Carey
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Başkan Taşlı, bölgede teşekkür ziyaretlerine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 10:05:27. #1.14#
title