Başkan Söğüt'ten güvenlik güçlerine ziyaret
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Başkan Söğüt'ten güvenlik güçlerine ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, görev başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Başkan Söğüt'ten güvenlik güçlerine ziyaret
24.05.2020 21:26 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:29

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, görev başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde görevi başında bulunan emniyet güçlerini ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt ile birlikte ilk olarak Tütünçiftlik Polis Merkezi'ni ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Özcan Ağrap'ın da katıldığı ziyarette Başkan Söğüt polis memurlarının bayramlarını kutladı.

Başkan Şener Söğüt daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaretti. Burada görev yapan askerlerle bayramlaşan Başkan Söğüt kutsal bir görev üstlendiklerini belirterek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Söğüt daha sonra jandarma erleriyle de sohbet etti. Başkan Söğüt daha sonra TEM Otoyolu Körfez Gişeleri çıkışında görevli polisleri de ziyaret ederek kolaylıklar diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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