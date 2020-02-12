Başkan Şerifoğulları: "her an vatandaşlarımızla birlikteyiz"

12.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:37

Başkan Şerifoğulları depremin 18. gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, milletvekilleri ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Uğur İbrahim Altay ile birlikte tarihi Harput Mahallesi'ni ziyaret ederek, Ulucami ve Şefik Gül Kültür Evi'nde incelemede bulundular.

Başkan Şerifoğulları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Sürsürü Mahallesi'nde TOKİ tarafından yürütülen çalışma alanlarında da incelemelerde bulundu.

Başkan Şerifoğulları daha sonra bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'da bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Mustafapaşa ve Abdullahpaşa mahallelerinde deprem sonrası yıkım çalışmalarına başlanan alanlarda incelemelerde bulundular.

Ziyaretlerinin ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Şerifoğulları, devlet-millet dayanışmasına vurgu yaparak, "Depremin ilk anından itibaren devlet ve millet birlikteliğiyle yaralarımızı sarmak adına koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her an vatandaşlarımızla birlikteyiz. Bakanlarımız buradalar. Beklentileri ve talepleri yerinde tespit ederek, güç birliği içinde çalışmalarımızı süratle sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler