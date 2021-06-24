Başkan Savaş: "Hatay'da birlik ve beraberliği tesis ettik"
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Başkan Savaş: "Hatay'da birlik ve beraberliği tesis ettik"

Başkan Savaş: 'Hatay'da birlik ve beraberliği tesis ettik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'da yaklaşık 9 yıla aşkın süredir her türlü olumsuz tabloya rağmen birliği ve beraberliği tesis etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'da yaklaşık 9 yıla aşkın süredir her türlü olumsuz tabloya rağmen birliği ve beraberliği tesis etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Başkan Savaş, Yayladağı'nın farklı mahallelerinden Antakya'ya gelen gençlerle buluşmasında, bir toplumda huzur varsa o toplumun her katmanında huzur olması gerektiğini söyledi. Gençlerin fikir ve önerilerine her zaman değer verdiğini belirten Başkan Savaş, "Biz Hatay'ımızda yaklaşık 9 yılı aşkın süredir her türlü olumsuz tabloya ve Suriye'deki iç kargaşaya rağmen Hatay'daki her katmanımız ile birlikte birliği ve beraberliği tesis etmeye gayret ettik. ve bugüne kadar hep birlikte bunu başardık" dedi.

Herkesi Hatay'daki kardeşlik ve huzur iklimine katkı sağlamaya davet ettiğini belirten Başkan Savaş, "Yayladağılı gençlerimize Süper Lig'de geçen yıl 6. sırada ligi tamamlayan takımımızın formasını hediye ettik. Kendileri ile birlikte evlerindeki herkesi Hatayspor'un taraftarı olmaya davet ediyoruz. ve herkesi Hatay'daki birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur iklimine katkı sağlamaya davet ediyoruz. Bugüne kadar katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında gençlerimizin kendi beklentileri doğrultusunda başarılı ve mutlu olmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Hatayspor'un başarısı hakkında gençlerle sohbet eden Başkan Lütfü Savaş, buluşmanın sonunda gençlere imzaladığı Hatayspor formasını hediye etti. - HATAY

Başkan Savaş: 'Hatay'da birlik ve beraberliği tesis ettik'
Başkan Savaş: 'Hatay'da birlik ve beraberliği tesis ettik'
Başkan Savaş: 'Hatay'da birlik ve beraberliği tesis ettik'
Başkan Savaş: 'Hatay'da birlik ve beraberliği tesis ettik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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