Başkan Şahin, "Tarih yapanlarla anılır, yıkanlarla değil"
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Başkan Şahin, "Tarih yapanlarla anılır, yıkanlarla değil"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP olarak insan sağlığını, halk sağlığını ön planda tutan bir parti olduklarını söyleyerek, " Bizim için insan her şeyden önemlidir" dedi.

Başkan Şahin,
07.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:06

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP olarak insan sağlığını, halk sağlığını ön planda tutan bir parti olduklarını söyleyerek, " Bizim için insan her şeyden önemlidir" dedi.

Şahin, AK Partili İl Genel Meclisi Üyesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni olan Zeki Kayadelen'in İstasyon Mahallesi mücavir alanı içinde bulunan su kuyusundaki içme suyunun kesilmesine yönelik yaptığı eleştirisine cevap verdi. Kendilerinin suyu verip vermeme gibi bir derlerinin olmadığı, mevzu geçen suyla ilgili içme suyu olduğuna dair herhangi bir tahlil yapılmadığı anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Bu suyu köye götürülerek içme suyu olarak kullanılmış. Bu çerçevede bizim su verip vermeme gibi bir derdimiz yok. Bizim için önemli olan halk sağlığı. İl Özel İdare buradan su almakla ilgili gelir belediye ile protokol imzalar ardından içme suyu olarak kullanacaksa bununla ilgili analizleri bize gösterir ondan sonra biz suyu veririz. Şu anda bizden 3 tanker alıyorlarsa ben 30 tanker su veririm. Bu işi bilimsel yapmak lazım çünkü bu durumdan ben sorumluyum. Onlar dağıtacak, sorumluluk bende olunca böyle bir şey olmaz. Cumhur İttifakı meclis üyesi arkadaşlara şunu söylemek isterim, bu şehirde yeşil alan, park yaparken nasıl engelleriz diye uğraşanlar bununla ilgili mahkemeye giden mantık şehrimize hizmet etmiyorlar diye söz etme hakkı yoktur. Çünkü işi gücü bırakıp CHP belediyesini nasıl çalıştırmayız diye park yaptırtmamaya uğraşan hareket eden ve var olan yapıları yıkan mantığın bu tür söz etmeye hakkı yok. Bu tartışmaları bıraksınlar, belediye Bilecik için ne yapabiliyorsa yapsın onlar bize, biz onlara destek olalım. Yani siz gidin kendi alanınız olan Selöz Göledini, Pelitözü Göledini daha iyi güzel bir gölet yapmaya çalışın. Bir sürü araziler var. Bunları hep beraber değerlendirelim. Bilecik'i büyütelim güzelleştirelim bu tarz yıkmakla değil. Biz halk için, halkın yanında, güzel olan her şeyi yapmaya hepimiz hazırız. Bu halkın çarşıda nefes almasına karşı çıkan siyasetçiler bizlere gölge etmesinler."

"Kamu zararı olursa da ben cebimden ödeyeceğim"

Bazı bürokratların şehir merkezine yapılan Atatürk Parkı'nın yapılmaması için uğraş verdiğini anlatan Başkan Şahin, "Bizim kişilerle işimiz yok, yeter ki Bilecik'te güzel işler olsun. Ben bir tek soruya cevap istiyorum Bilecik'te Atatürk Parkı'nın yeşil alan yapılmasının kime ne zararı var? Bunun cevabını bana versinler, niyetlerini sorgulamayayım. Belediye zarara girer diye bir dertleri de yok. Kamu zararı olursa da ben cebimden ödeyeceğim. Bu park en elzem konudur. Nefes alacak yer yok. Her yere bir sürü abuk sabuk bina yapmışlar, biz onlara rağmen şehre nefes aldıracağız. Onlarda buranın insanları lütfen Bilecik için yapılan çalışmalara destek olsunlar. Tarih yapanlarla anılır, yıkanlarla değil" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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