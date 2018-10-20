Başkan Şahin'den Muhtarlara Müjde

Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen programda muhtarlarla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunlu muhtarlara belediyeye ait sosyal tesislerde indirim ve ücretsiz otopark müjdesi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde düzenlenen programda muhtarlara seslenen Başkan Şahin önemli mesajlar verdi. Konuşmasına tüm muhtarların "Muhtarla Günü"nü tebrik ederek başlayan Başkan Şahin, "Sizler topluma seçilmiş olarak en yakın kişilersiniz. Vatandaşlarımız bir sıkıntısı olduğu zaman ilk sizlere ulaşıyor. Sizlerin aracılığı ile de bize ulaşıyorlar. Bu nedenle işiniz hiç kolay değil biliyorum" dedi.

Muhtarlara tesislerde indirim ve ücretsiz otopark

Muhtarlar günü münasebetiyle bir de müjdesi olduğunu dile getiren Başkan Şahin, "Muhtarlarımıza bize ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim yapma kararı aldık. Birde otoparklardan ve Parkomatlardan da belge vermek suretiyle faydalanma fırsatını da sizlere söz olarak vermiş olayım" diye konuştu.

"Samsun'un potansiyelleri çok fazla"

Seçilmişler olarak halkımıza hizmet etmek için var olduklarını kaydeden Başkan Şahin, "Yeni yasa ile biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesinin yetkileri tüm il sınırını kapsıyor. Yani hizmet alanları çok genişledi. Ama bilin ki hizmet alanlarındaki artışa karşılık gelirlerimiz aynı oranda artış göstermedi. Özellikle kırsal mahallelerimizde başta yol olmak üzere sorunlarımızın olduğunu biliyorum. Ama inanın bizler de imkanlarımız hatta imkanlarımızı da zorlayarak bu ihtiyaçlara cevap vermek için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Bu hizmetler belirli bir sıra ile gitmek zorunda. Yani planlı ve programlı olmalı. Onun için birbirimize destek olalım, yardımcı olalım. Bu dönemde 180 proje yürütüyoruz ve bu projelerin yaklaşık maliyeti 1 milyar lira. Samsun'un en önemli ihtiyacı yatırım ve istihdam. Samsun'un potansiyelleri çok fazla. Çarşamba, Bafra, Vezirköprü gibi ovalara sahibiz. Gerçekten büyük bit tarım merkeziyiz. Ama tarımda istediğimiz katma değeri oluşturamıyoruz. Tarım gelirlerimizin artması gerekiyor. Bu amaçla biz tarım A.Ş. kurma kararını aldık. Biz belediye olarak bu konuda öncülük ederek Samsun tarımını gerçek anlamda katma değer üreten bir konuma getirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Endüstri bölgesi ve istihdama katkı

Başkan Şahin konuşmasında Tekkeköy ilçesinde oluşturulma kararı alınan Endüstri bölgesi ile de bilgi vererek şunları söyledi: "Samsun bir sanayi şehri olma yolunda da büyük bir yol kat ediyor. Belediyelerin en önemli görevlerinden birisi yatırımcının önünü açmak ve istihdama katkı sağlamaktır. Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan Hanımefendi ve Valimiz ile birlikte Ankara'da ilgili bakanlarımızı ziyaret ettik. Tersane alanı ve Gelemen'in deniz tarafında kalan tarıma elverişli olmayan alanını OSB'ye katmak adına bir çalışma yapıldı. Daha sonrada 5 milletvekilimiz de ilgili bakanımızla görüştüler ve söz konusu yer endüstriyel alan olarak ilan edildi. Böylece 3000 dönümlük alan OSB'ye dahil edilmiş oldu. Böylece istihdam arayışında da önemli bir yol alındı. Bu yatırımlar devam ettiği sürece Samsun önemli bir sanayi kenti olacaktır ve bizim hedefimiz de budur."

Samsun'a yatırım çağrısı

İstanbul ve Ankara'da Samsunlu iş insanları, bürokratlar ve siyasetçilerle geniş katılımlı programlarda bir araya geldiklerini ve bu buluşmaların çok pozitif bir enerjiyle geçtiğini ifade eden Başkan Şahin, "Bu insanların kendilerinin ya da tanıdıklarının, dostlarının Samsun'da yatırım yapmak adına çok önemli katkılarının olacağını söyledim. Yaklaşımları ve arzuları beni gerçekten çok memnun etti. Bu yönde oldukça önemli bir pozitif enerji oluştu. Bunun da sonucunu alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin konuşmasını Samsun'un tarım ve sanayi dışında sağlık, turizm ve spor alanlarında da alt yapısı güçlü ve önemli bir şehir olduğunu dile getirerek ve bu alanlarda örnekler vererek tamamladı.

Konuşmaların ardın Başkan Şahin tarafından muhtarlara plaket verilirken programa katılan Başkan Şahin'in eşi Şükriye Şahin de aynı zamanda Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı da olan Atakum Atatepe Mahallesi Muhtarı Havva Rendeci ve bayan muhtarlara çiçek verdi. - SAMSUN