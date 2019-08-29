Başkan Şahin'den Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür

29.08.2019 12:52

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor'u tesislerinde ağırlanan Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür etti.



Konu ile ilgili açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediyespor U15 takımımızı tesislerinde ağırlayan Fenerbahçe U15 takımımızın değerli hocalarına, yöneticilerine ve Fenerbahçe Spor Kulübümüze teşekkür ediyoruz. Altyapıda örnek aldığımız Fenerbahçe Spor Kulübümüzün Osmaneli ilçemizin çocuklarına, gençlerine kapılarını açmasından ve destek olmasından çok memnunuz. İlerleyen günlerde örnek bir alt yapı kulübü olan 1308 Osmaneli Belediyespor'umuza Fenerbahçe Spor Kulübümüzün vereceği bilgiler ışığında yetenekli çocuklarımızı, gençlerimizi çok daha iyi yetiştirme, geliştirme olanağı bulacağız. Fenerbahçe Spor Kulübümüze ve değerli başkanımız Ali Koç'a, Selim Çeçen kardeşime ve U15 takımının değerli hocalarına çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA