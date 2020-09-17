Başkan Sabırlı: "Menderes ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyoruz"
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Başkan Sabırlı: "Menderes ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyoruz"

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 17 Eylül 1961 tarihinde Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 59. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı:
17.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:26

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 17 Eylül 1961 tarihinde Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 59. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, 27 Mayıs Darbesinin Türkiye'de ileriye dönük birçok alanda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını belirterek, "Yasalara aykırı biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştı. Ülkemizin demokrasi alanında daha ileri gitmesi, insan hak ve özgürlüklerin önü darbelerle engellenmiştir" dedi.

Menderes ve yol arkadaşlarını rahmetle andığını ifade eden Başkan Sabırlı, "Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece Adnan Menderes ve yol arkadaşları Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun aziz hatırası yaşayamaya devam edecektir. Milletin gönlünde sonsuza dek yerini alan demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

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