Başkan Palancıoğlu: "Akıllı şehir uygulaması ile günlük yaşamı kolaylaştırıyoruz"
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Başkan Palancıoğlu: "Akıllı şehir uygulaması ile günlük yaşamı kolaylaştırıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Palancıoğlu: 'Akıllı şehir uygulaması ile günlük yaşamı kolaylaştırıyoruz'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye hizmetlerinin daha az maliyetle daha verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayan akıllı teknolojilerin, belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunmalarına olanak sağladığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye hizmetlerinin daha az maliyetle daha verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayan akıllı teknolojilerin, belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunmalarına olanak sağladığını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak Smart Melikgazi ile halkın günlük yaşamlarını kolaylaştırdıklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemizin internet sitesinde yer alan Smart sayfamızda akıllı belediyeciliğin güzel bir örneğini sergilemekteyiz. Akıllı belediyecilikte dijital ortamı interneti kullanarak birçok hizmeti sizlerle buluşturuyoruz. Akıllı şehir imkanları en verimli ve ekonomik bütçede kullanılmasıdır. Belediye olarak scart sistemi ve smart sistemi ile yine öncülük yapmaktayız. Kent rehberi, nöbetçi eczaneler, vefat, etkinlik, pazaryerleri, yollar, kaldırımlar, kentsel dönüşüm, tarihi yerler, ulaşım, sosyal tesisler, park bahçe ve muhtarlık gibi bilgilerin yer aldığı smart sayfası ile cep telefondan dahi hizmet veriyoruz." dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, belediye olarak akıllı şehir uygulamalarını daha çok çevre, ulaşım, yönetim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemi alanlarında yoğunlaştırdıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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