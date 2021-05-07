Başkan Özyiğit, Kılıçdaroğlu'na pandemi çalışmalarını anlattı
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Başkan Özyiğit, Kılıçdaroğlu'na pandemi çalışmalarını anlattı

Başkan Özyiğit, Kılıçdaroğlu'na pandemi çalışmalarını anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen ilçe belediye başkanları toplantısına katılan Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit, pandeminin başından bu yana Yenişehir'de ihtiyaç sahibi binlerce ailenin yardım...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen ilçe belediye başkanları toplantısına katılan Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit, pandeminin başından bu yana Yenişehir'de ihtiyaç sahibi binlerce ailenin yardım talebini karşıladıklarını söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Kılıçdaroğlu'nun ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldiği video konferans toplantısına katıldı. Başkan Özyiğit, pandemi süreci başta olmak üzere Yenişehir'de hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi.

Toplantıda, bu zorlu süreçte binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın yardım talebine cevap verdiklerini ifade eden Özyiğit, "Pandemi sürecinde 15 çeşit temel ihtiyaç malzemesini içeren kolileri vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu süreçte 12 bin aileye ayni yardım yapıldı. Ramazan ayı içerisinde 500 haneye 25 yıldır hizmet veren aşevimiz kanalıyla sıcak yemek servisi yapılıyor. Bunlar genellikle yaşlı vatandaşlarımızdan oluşan ailelere gidiyor. Ramazan ayında 5 bine yakın gıda kolisi dağıttık ama talep çığ gibi devam ediyor ve biz onları karşılamaya devam ediyoruz" dedi.

Yenişehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yenişehir Halk Kart uygulamasından ihtiyaç sahibi 700 ailenin yararlandığını kaydeden Özyiğit, her ay 200 TL yükledikleri bu kartlarla ihtiyaç sahiplerinin yerel esnaftan alışveriş yaptığını dile getirdi. Bu yıl üniversiteyi kazanan 721 öğrenciye eğitim yardımında bulunduklarına da dikkat çeken Özyiğit, ayrıca yerel sanatçılara da destek verdiklerini söyledi. Özyiğit, "Tam kapama sürecinde de sosyal medya hesaplarından ve Yenişehir TV'den konser, tiyatro ve psikolog desteği verdiğimiz gibi bir mini televizyon çalışması başlattık. Buradaki amaçlarımızdan biri de vatandaşlarımıza dokunmak. Özellikle işsiz kalan müzisyenlerimize destek olmayı düşünüyoruz. Onları halkımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde esnafımıza dokunmaya çalışıyoruz, kıraathane sahipleri çok mağdurlar, bir yıla aşkın süredir iş yapamamaktadırlar. Onlara ayni ve nakdi yardımla destek sağlamaya çalışıyoruz. Sokak hayvanlarının beslenme ve gıda takviyelerini yapmaya çalışıyoruz. Belirli istasyonlarda ve gönüllerle birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Öğrenci yurdumuzu tamamladık ve şu anda sağlık çalışanlarımızı orada ağırlıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Özyiğit, Kılıçdaroğlu'na pandemi çalışmalarını anlattı
Başkan Özyiğit, Kılıçdaroğlu'na pandemi çalışmalarını anlattı
Başkan Özyiğit, Kılıçdaroğlu'na pandemi çalışmalarını anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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